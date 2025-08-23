Feestweek Abcoude aangepast na overlijden Lisa, dinsdag minuut stilte in dorp

De organisatie van de Feestweek Abcoude heeft besloten het programma aan te passen naar aanleiding van de dood van de 17-jarige dorpsgenoot Lisa. Op de website van het evenement, dat dinsdag begint, staat dat de nadruk komt te liggen op "elkaar ontmoeten en spreken voor diegenen die daar behoefte aan hebben".

Lisa kwam in de nacht van dinsdag op woensdag door een ernstig misdrijf om het leven, waarvoor een 22-jarige verdachte vastzit. "Op dinsdagavond om 22.00 uur zal er op het hele evenemententerrein één minuut stilte in acht genomen worden en zullen aansluitend de kerkklokken luiden", is te lezen op de website. Ook wordt de kermis kleiner en de muziek aangepast.

De bij het evenement betrokken partijen hebben dit samen besloten, staat in een statement. "De afschuwelijke gebeurtenis van deze week heeft ons allen diep geraakt", schrijft de stichting Feestelijkheden Abcoude. "Onze gedachten en ons medeleven gaan allereerst uit naar de familie, vrienden en naasten van het slachtoffer."

Dit is wat we tot nu toe weten over de dood van Lisa:

0:55 Dit weten we nu over de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude

Hart van Nederland/ANP