Extra hulp voor centralist die laatste alarmtelefoontje van Lisa (17) aannam

Sinds de persconferentie van de Amsterdamse driehoek van vrijdagavond, kan de politie nog geen update geven over ontwikkelingen in de zaak-Lisa. Wel laat een woordvoerster weten dat er extra hulp is voor de centralist die het laatste alarmtelefoontje van Lisa aannam.

Het 17-jarige meisje uit Abcoude fietste dinsdagnacht van Amsterdam naar huis in Abcoude. In Duivendrecht merkt ze op dat ze wordt achtervolgd. Ze belt 112, maar als de politie komt, is het al te laat. Haar lichaam wordt gevonden langs de Holterbergweg in Duivendrecht. Ze is met messteken om het leven gebracht.

Dit is wat we tot nu toe weten over de dood van Lisa:

0:55 Dit weten we nu over de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude

Maandag voorgeleid

Dat de politie nog geen update kan geven, komt vooral doordat de verdachte, een 22-jarige asielzoeker, in volledige beperkingen zit, legt de woordvoerster uit. Dat houdt in dat de man alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Hij wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van moord en verkrachting.

Mogelijk komt er maandag ook meer informatie naar buiten, bijvoorbeeld over in welk azc de man verbleef en of hij daar legaal zat. Volgens Het Parool was dat niet het geval, maar de politie kon daar niets over zeggen. De woordvoerster kon ook nog niet aangeven of de oproep die tijdens de persconferentie werd gedaan aan vrouwen die mogelijk ook slachtoffer zijn geworden, tot meer meldingen heeft geleid.

