Tientallen mensen fietsen mee in stille tocht Middelburg na dood Lisa (17)

In Middelburg hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag tachtig tot honderd mensen meegedaan aan een stille fietstocht voor de vermoorde Lisa (17) uit Abcoude. Initiatiefnemer Caroline Diepeveen, gemeenteraadslid voor GroenLinks-PvdA in de Zeeuwse stad, sprak na afloop van een "mooi statement".

De stoet vertrok rond middernacht en reed bijna een uur lang door de Zeeuwse hoofdstad. De tocht was bedoeld om "het recht op de nacht voor vrouwen terug te eisen" na verschillende geweldsincidenten tegen vrouwen, aldus Diepeveen.

Vooral de moord op de 17-jarige Lisa in Duivendrecht eerder deze week "heeft iedereen diep geraakt", laat ze weten. "We hadden het gevoel dat we iets moesten doen." Ze hoopt dat ook andere gemeenten vergelijkbare tochten organiseren.

Dit is wat we tot nu toe weten over de dood van Lisa:

0:55 Dit weten we nu over de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude

Geweld tegen vrouwen

Lisa werd dinsdagnacht na een avondje stappen in Duivendrecht lastiggevallen toen ze op de fiets zat. Later werd haar lichaam gevonden bij een sloot. Er zit inmiddels een verdachte vast. Het drama heeft geleid tot nieuwe zorgen en woede over de veiligheid van vrouwen in Nederland.