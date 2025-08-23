Na dood Lisa (17) delen vrouwen massaal tips over zelfverdedigingsmiddelen

Sinds de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa in Duivendrecht is er een opvallende toename in de verkoop van zelfverdedigingsproducten. Populaire legale middelen zoals de ‘smurfenspray’- een legale markeringsspray die een blauwe vlek achterlaat - zijn zelfs uitverkocht.

Op sociale media roepen vrouwen elkaar op om voorzorgsmaatregelen te nemen. In een Facebookgroep met ruim 175.000 leden en op TikTok delen honderden vrouwen wat zij recent hebben aangeschaft om zich veiliger te voelen.

Smurfenspray als gevolg van straatintimidatie

De 25-jarige content creator Amber Esmee uit Zoetermeer weet zelf hoe angstig straatintimidatie kan zijn. In 2017 werd ze in Rotterdam gevolgd en bijna uit de metro getrokken. Die ervaring bracht haar vader ertoe om een alternatief verdedigingsmiddel aan te schaffen. Ze vertelde afgelopen week over het middel op TikTok. Haar video over de 'smurfenspray' X Marker spray, die een blauwe kleurstof op het gezicht van een aanvaller achterlaat, ging in korte tijd viral.

"Ik merk dat veel vrouwen op zoek zijn naar iets, omdat pepperspray verboden is," zegt Amber. "Deze spray geeft niet alleen een gevoel van veiligheid, maar laat ook zichtbaar bewijs achter. Het trekt in de huid en zou drie dagen lang moeten blijven zitten", legt ze uit.

Ik hoop dat niemand hem hoeft te gebruiken, maar wie weet red ik er wel één iemand mee Amber Esmee

Haar video kreeg bijna een miljoen views en leidde tot talloze reacties waarin vrouwen tips met elkaar deelden. Amber zag daarbij ook een andere trend: "Deze spray is legaal, maar veel vrouwen stappen over op iets illegaals. Dat snap ik wel. Zo'n boete voor iets illegaals is het waard in plaats van doodgaan of de bosjes in gesleurd worden."

De impact van haar video was enorm: binnen anderhalf uur was de spray volledig uitverkocht. "Ik voelde me zo machteloos na alle artikelen over Lisa. Ik wilde iets doen en ik weet dat ik een platform heb. Ik hoop dat niemand hem hoeft te gebruiken, maar wie weet red ik er wel één iemand mee."

Zelfverdedigingstraining

In Ede zien zelfverdedigingsinstructeurs ook dat het onderwerp leeft. John Snijders geeft al zes jaar les aan vrouwen, mannen en kinderen bij Safe4Live. Hij merkt dat er na ingrijpende incidenten meer interesse is in zelfverdediging, al is dat vaak pas na een aantal weken zichtbaar. De trainingen liggen nu stil omdat de scholen nog niet zijn begonnen.

Snijders begrijpt de behoefte aan verdedigingsmiddelen, maar plaatst ook kanttekeningen. Hij vertelt aan Hart van Nederland: "Zo’n spray geeft een gevoel van veiligheid, maar kan ook leiden tot schijnveiligheid. Wij geloven meer in het trainen van alertheid en intuïtie. Weten waar de risico’s zitten, dat helpt echt."

Volgens hem is het belangrijk dat mensen leren hoe ze situaties kunnen inschatten. "We horen wel eens dat mensen zeggen: ‘Ik bel iemand als ik alleen door het donker fiets.’ Maar dat is geen goede tip. Je bent dan juist minder scherp en mist signalen."

Waar de één zich veiliger voelt met een spray in de handtas, pleit de ander voor training en bewustzijn. Maar dat het onderwerp leeft, is voor iedereen duidelijk.