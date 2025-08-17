Protest tegen femicide in Groningen: 'Blief mit dien klaauwen van vraauwen!'

Enkele honderden mensen zijn zondagmiddag bijeen gekomen op de Grote Markt in Groningen voor een protest tegen femicide. De deelnemers liepen een mars door de binnenstad. De demonstratie is georganiseerd door de Dolle Mina's van Groningen, Friesland, Drenthe en Zwolle.

De deelnemers liepen een wandelroute in de vorm van een acht, omdat de organisatoren melden dat gemiddeld elke acht dagen een vrouw of een meisje wordt vermoord omdat ze vrouw is. "Genoeg is genoeg. Blief mit dien klaauwen van vraauwen!", luidt het motto.

Met de actie willen de Dolle Mina's bereiken dat femicide wordt erkend als een specifieke en structurele vorm van gendergerelateerd geweld. Ook moet femicide "als expliciet gendergerelateerd geweld benoemd worden in wet- en regelgeving, in plaats van moord of doodslag zonder het onderliggende motief te noemen", stellen de organisaties.

ANP