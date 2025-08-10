Mars tegen femicide in Rotterdam: 'Vrouwen verdienen beter'

Ongeveer honderd mensen liepen zondagmiddag in Rotterdam mee met de tweede protestmars tegen femicide. Vorige week liepen zeker duizend mensen mee met de mars.

De Dolle Mina's hebben aangekondigd tot en met 21 september elke zondag door de straten van Rotterdam te lopen om te strijden tegen vrouwenmoord. Nadat in juli twee vrouwen kort na elkaar werden omgebracht, besloot de feministische beweging een mars tegen femicide te organiseren.

Voorafgaand aan de mars werd op het Schouwburgplein een minuut stilte gehouden voor vermoorde vrouwen en hun nabestaanden. Onder de demonstranten was ook een groot aantal mannen, zag onze verslaggever.

De deelnemers droegen spandoeken met daarop onder meer teksten als "vrouwen verdienen beter" en "wie zwijgt bij geweld kiest de dader". Ook riepen ze leuzen als "genoeg is genoeg". Via flyers eist de organisatie "erkenning van femicide in de wet, betere bescherming voor vrouwen en structurele maatregelen tegen gendergerelateerd geweld".

Ex-partner en vriend

De in juli kort na elkaar gepleegde vrouwenmoorden vonden plaats in Gouda en Vlijmen. In Gouda is de vermoedelijke dader de ex-partner van het 39-jarige slachtoffer. Hij maakte kort na de moord een einde aan zijn leven. Voor het doden van de 38-jarige vrouw in Vlijmen werd haar 35-jarige vriend opgepakt. Begin deze maand werd een overleden vrouw gevonden in een woning in Schiedam. De 34-jarige partner van de vrouw zit vast omdat hij mogelijk betrokken is bij haar dood. Bij zeker twee van deze drie gevallen van femicide was een kind aanwezig.

Ook deze vrijdag werd een overleden vrouw (34) gevonden in een woning in Veldhoven. Haar 34-jarige echtgenoot is opgepakt. Ongeveer elke acht dagen wordt in Nederland een vrouw gedood, vaak door een partner, een ex of door iemand die ze heeft afgewezen.

Hart van Nederland/ANP