Naomi ontwikkelde app om vrouwen te helpen: 'Huiselijk geweld speelt op veel plekken'

De Brabantse Naomi Hija ontwikkelde eind 2023 samen met haar man een app voor vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld of andere onveilige situaties. Haar eigen ervaringen zorgden ervoor dat ze de app wilde ontwikkelen, vertelt ze aan Hart van Nederland. En de app lijkt belangrijker dan ooit nu er een recordaantal meldingen bij Veilig Thuis is binnengekomen na een reeks vrouwenmoorden.

Naomi werd in haar tienerjaren seksueel misbruikt binnen haar eigen vriendengroep. "Toen ik dat bespreekbaar wilde maakte met iemand uit die vriendengroep werd ik niet geloofd. Uit schaamte en angst heb ik daarom nooit iets gemeld bij de politie." Jaren later kwam de ervaring toch weer boven water. "Daarom ben ik in therapie gegaan. Ik heb EMDR-therapie gedaan om er mee te kunnen leven."

Nu heeft Naomi twee zoontjes van 7 en 8 jaar oud. "En heb ik ook met mijn werkervaring bij Jeugdzorg gezien dat huiselijk geweld op veel plekken speelt. Deze ervaringen en mijn persoonlijke ervaring hebben ertoe geleid dat we deze app hebben ontwikkeld."

De app heet EviSafe en gebruikt slimme software (AI) om automatisch geluiden op te nemen als een vooraf afgesproken codewoord wordt genoemd. Deze opnames kunnen later als bewijs worden gebruikt, bijvoorbeeld bij een aangifte. Sinds kort is de app gratis te downloaden en is al enkele honderden keren gedownload.

De naam EviSafe is afgeleid van evidence, het Engelse woord voor bewijs, en dat is ook het doel van de app: bewijs vergaren. "Zeker met de hoeveelheid moorden op vrouwen in Nederland hopen wij dat deze app een steentje kan bijdragen in het voorkomen daarvan. De app is echt bedoeld om levens te redden."