Honderd mensen bij emotionele stille tocht voor vermoorde Joeweela (39) in Gouda

De stille tocht voor de 39-jarige vrouw die op 15 juli in Gouda werd doodgeschoten, is zaterdag bijgewoond door naar schatting honderd mensen. Dat zegt de organisator van de tocht. De wandeling startte om 15.00 uur bij een wijkcentrum in Gouda. Daarna liep de stoet via de Bosweg, de plek van de schietpartij, langs de Vorstmanstraat en Prins Hendrikstraat terug naar De Walvis.

De bijeenkomst was de organisator "heel erg emotioneel voor de familie". Bij het wijkcentrum, waar de vrouw om het leven werd gebracht, legde de familie bloemen neer en werden kaarsen aangestoken. Ook was er muziek en een toespraak van wethouder Ineke Schaddelee, die sprak over femicide. Verder had de organisator witte ballonnen geregeld, die werden opgelaten.

Inzamelingsactie kinderen

Naast de tocht werd ook een inzamelingsactie georganiseerd om een financiële bijdrage te leveren aan de zorg en toekomst van haar kinderen. De familie wilde zo ongeveer 6000 euro bij elkaar krijgen. De GoFundMe-campagne heeft inmiddels al ruim 4600 euro opgehaald.

Joeweela werd op klaarlichte dag doodgeschoten door haar ex, Driekus K., in het bijzijn van haar kinderen. Kort daarna pleegde hij zelfmoord in de duinen bij Scheveningen. Joeweela en haar kinderen verbleven op dat moment in een vrouwenopvang in Gouda. Ze zat daar vanwege haar ex-partner die haar bedreigde en mishandelde.

ANP/Hart van Nederland