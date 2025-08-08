Opgepakte verdachte overleden vrouw Veldhoven is haar echtgenoot

De 34-jarige man die vrijdag is aangehouden na de vondst van een dode vrouw in een woning aan de Leemshoek in Veldhoven, is de echtgenoot van het slachtoffer. Dat meldt de politie vrijdagavond.

Het slachtoffer (34) werd rond 11.45 uur onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen in haar woning in de Brabantse plaats. De politie ging direct uit van een misdrijf, al was eerder nog onduidelijk of het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden.

De politie is vrijdagochtend begonnen met het onderzoek naar het overlijden van het slachtoffer:

0:43 Dode vrouw onder verdachte omstandigheden gevonden in Veldhoven

"De drie kinderen uit het gezin zijn opgevangen", zegt de politie. Zaterdag vindt er opnieuw onderzoek plaats bij de woning, die tot die tijd wordt bewaakt. "Het onderzoek naar de toedracht van dit heftige incident gaat onverminderd door", aldus de politie.

Femicide

Door de dood van de vrouw en de aanhouding van haar echtgenoot lijkt er opnieuw sprake van een tragisch geval van femicide. Vorige maand was het ook meerdere keren raak, toen de 39-jarige Joeweela in Gouda en de eveneens 39-jarige Jessica in Vlijmen werden gedood door hun ex en partner.

Na de moord op Joeweela kwam het onderwerp femicide weer opnieuw in het nieuws. Luister hieronder de Hart van Nederland-podcast over vrouwenmoord:

Hart van Nederland/ANP