Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Minuut applaus voor vermoorde Lisa (17) in Johan Cruijff ArenA

Minuut applaus voor vermoorde Lisa (17) in Johan Cruijff ArenA

Demonstratie

Vandaag, 17:32

Link gekopieerd

Spelers en supporters van Ajax en Heracles Almelo hebben met applaus stilgestaan bij de vermoorde Lisa uit Abcoude. In de zeventiende minuut stopten beide ploegen met voetballen in de Johan Cruijff ArenA. Op de borden langs het veld verscheen de boodschap: "Wij eisen de nacht op - laat vrouwen veilig thuiskomen". Op televisieschermen achter beide doelen stond de tekst: "Lieve Lisa dapp're strijder".

Als signaal tegen zinloos geweld en steun voor de nabestaanden wilde Ajax stilstaan bij de moord, waarvan een 22-jarige man wordt verdacht. De politie hield hem donderdag aan voor een ernstig seksueel misdrijf aan de Weesperzijde in Amsterdam en verdenkt hem ook van een poging tot seksueel geweld op 10 augustus.

Dit is wat we tot nu toe weten over de dood van Lisa:

Dit weten we nu over de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude
0:55

Dit weten we nu over de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude

Het 17-jarige meisje werd in de nacht van dinsdag op woensdag met geweld om het leven gebracht aan de Holterbergweg, om de hoek bij jeugdcomplex De Toekomst van Ajax. Lisa kwam, net als haar gezinsleden, graag bij Ajax.

Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Grote opkomst bij femicidemars na moord op Lisa (17): 'Ze had dromen'
Grote opkomst bij femicidemars na moord op Lisa (17): 'Ze had dromen'
'Wij eisen de nacht op' zondag al op schermen in heel Nederland
'Wij eisen de nacht op' zondag al op schermen in heel Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.