Minuut applaus voor vermoorde Lisa (17) in Johan Cruijff ArenA

Spelers en supporters van Ajax en Heracles Almelo hebben met applaus stilgestaan bij de vermoorde Lisa uit Abcoude. In de zeventiende minuut stopten beide ploegen met voetballen in de Johan Cruijff ArenA. Op de borden langs het veld verscheen de boodschap: "Wij eisen de nacht op - laat vrouwen veilig thuiskomen". Op televisieschermen achter beide doelen stond de tekst: "Lieve Lisa dapp're strijder".

Als signaal tegen zinloos geweld en steun voor de nabestaanden wilde Ajax stilstaan bij de moord, waarvan een 22-jarige man wordt verdacht. De politie hield hem donderdag aan voor een ernstig seksueel misdrijf aan de Weesperzijde in Amsterdam en verdenkt hem ook van een poging tot seksueel geweld op 10 augustus.

Dit is wat we tot nu toe weten over de dood van Lisa:

0:55 Dit weten we nu over de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude

Het 17-jarige meisje werd in de nacht van dinsdag op woensdag met geweld om het leven gebracht aan de Holterbergweg, om de hoek bij jeugdcomplex De Toekomst van Ajax. Lisa kwam, net als haar gezinsleden, graag bij Ajax.

Hart van Nederland/ANP