Verdeling kabinetsposten moet woensdag rond zijn

Beleid

Gisteren, 23:04

De kabinetsposten die zijn vrijgekomen door het vertrek van NSC moet woensdag rond zijn als de Tweede Kamer debatteert over de ontstane situatie. VVD en BBB moeten als overgebleven partijen in het demissionaire kabinet negen posten vullen.

"Mijn inzet is daar helemaal op gericht. We moeten zo snel mogelijk verder", zei BBB-leider Caroline van der Plas zondagavond in het televisieprogramma Café Kockelmann. Zij zegt voldoende mensen te hebben om de posten te vullen. VVD-minister Ruben Brekelmans (Defensie en Buitenlandse Zaken) zei dat woensdag "duidelijk moet zijn hoe wij constructief verder willen".

Screening

Dit weekend is er overleg geweest tussen de partijloze premier Dick Schoof en de leiders van de VVD en BBB. Maandag spreekt hij met de vicepremiers over de posten, zei Brekelmans. De nieuwe bewindspersonen zullen volgens hem woensdag nog niet bekend worden gemaakt. "De namen, dat kost altijd wat meer tijd door de screening en dat soort zaken. En ik proef bij beide partijen veel bereidwilligheid daarvoor."

ANP

