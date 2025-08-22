Schoof zwaar teleurgesteld in vertrek NSC: 'Niet boos, wel knap chagrijnig'

Demissionair premier Dick Schoof heeft fel gereageerd op het besluit van NSC-ministers om uit het kabinet te stappen. Volgens hem is dat "behoorlijk onverantwoord, en dat is dan nog een zacht woord". Tegen de pers zei hij na afloop van een Kamerdebat dat hij "nooit boos, maar wel knap chagrijnig" is.

Schoof vertelde dat hij vrijdag de hele dag probeerde een uitweg te vinden voor de crisis. "Als de ministerraad onderdeel gaat uitmaken van de schorsing van een debat in de Kamer, wordt de politieke druk wel heel hoog", aldus de premier. Hij benadrukte dat hij de Kamer daar geen verwijt van maakt, maar noemde het verloop van de dag "waardeloos".

Meer samenwerking verwacht

Volgens de partijloze premier had hij meer samenwerking verwacht van een demissionair kabinet. "Ik heb moeten constateren dat dat niet gelukt is." Alle drie de vicepremiers zouden zich volgens hem "ontzettend hebben ingespannen". Het beeld dat NSC-minister Veldkamp zou zijn tegengewerkt, herkende hij niet. "Iedereen was bereid om te bewegen."

De vergadering waarin de NSC-bewindslieden hun vertrek aankondigden, liet diepe indruk achter. "De aanwezigen waren echt wel aangeslagen", zei Schoof.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Hoe nu verder?

Hoe het nu verder moet met het kabinet, kan de premier nog niet zeggen. "Ik ga daar nu nog met mensen over praten." Hij benadrukte wel dat hij zijn verantwoordelijkheid blijft voelen om door te werken. "Die voelde ik ook toen de PVV de stekker uit het kabinet trok. Nu zitten we weer in een andere situatie, daar baal ik natuurlijk enorm van. Maar mijn drive blijft onverminderd."

Na het weekend volgt een nieuw Kamerdebat over de ontstane situatie, nu voor de tweede keer een coalitiepartij uit het kabinet is gestapt.

ANP