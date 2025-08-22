Terug

Buitenlandminister Veldkamp (NSC) stapt op na moeizaam Gaza-debat

Beleid

Vandaag, 19:34

Minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC) stapt op. Dat heeft hij bekendgemaakt na afloop van de ministerraad. Veldkamp zegt onvoldoende vertrouwen te hebben dat hij zijn werk als minister goed kan uitvoeren, omdat hij beperkt wordt in zijn beleidsruimte.

"Ik ga naar huis en ga mijn ontslagbrief schrijven," zei Veldkamp terwijl hij na de ministerraad naar buiten liep. "Ik zie dat ik in onvoldoende mate betekenisvolle aanvullende maatregelen kan treffen," aldus de minister, die doelt op zijn wens om meer druk uit te oefenen op Israël. Hij voelt zich beperkt in de ruimte "om zelf beleid te voeren, de koers uit te zetten die ik nodig acht."

Veldkamp gaat dus niet naar de Tweede Kamer, die klaarstond om in debat te gaan over de humanitaire noodsituatie in Gaza. Uit die Kamer kreeg Veldkamp "vaak unfaire kritiek", vindt hij. Hij begon ook over "maatschappelijke organisaties die posters ophangen alsof ik geen geweten heb en dergelijke".

Maatregelen tegen Israël

De reden voor zijn vertrek heeft alles te maken met de situatie in Israël en Gaza. Veldkamp vindt dat er nieuwe maatregelen tegenover Israël "noodzakelijk" zijn. Het kabinet besprak die vrijdag tijdens de ministerraad. De directe aanleiding is de recente aanval van Israël op Gaza-Stad en het Israëlische plan om meer nederzettingen te bouwen op de Westelijke Jordaanoever.

De demissionaire minister raakte eerder geïrriteerd in een Kamerdebat, omdat er volgens hem vooral werd gepolariseerd en op procedures werd gefocust. Een deel van de Kamer vindt dat het kabinet te weinig doet tegen Israël en eiste krachtiger optreden. Verschillende partijen spraken zelfs het vertrouwen in hem uit.

