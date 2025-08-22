Terug

NSC stapt uit kabinet na vertrek minister Veldkamp

Beleid

Gisteren, 20:35

Het kabinet verliest opnieuw steun. Het NSC-smaldeel heeft vrijdagavond bekendgemaakt zich volledig terug te trekken. Een woordvoerder van de partij bevestigt dit.

De beslissing volgt kort nadat buitenlandminister Caspar Veldkamp zijn ontslag had ingediend. Hij voelde volgens eigen zeggen te weinig ruimte binnen het kabinet om zelfstandig beleid te voeren richting Israël.

Dat betekent dat vicepremier Eddy van Hijum, minister van Sociale Zaken, zijn taken neerlegt. Net als Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) en Eppo Bruins (Onderwijs). Daniëlle Jansen was sinds deze zomer minister van Volksgezondheid voor NSC, toen PVV het kabinet liet vallen en alle ministers terugtrok. Ook zij stopt.

Ook staatssecretarissen Teun Struycken (Rechtsbescherming), Tjebbe van Oostenbruggen (Belastingen), Sandra Palmen (Toeslagen) en Hanneke Boerma (Buitenlandse Handel) stappen straks op. Deze laatste staatssecretaris was net als minister Jansen pas een paar maanden aan de slag in het demissionaire kabinet.

Nieuwe klap voor coalitie

Met het vertrek van Veldkamp en het afhaken van NSC komt de coalitie verder onder druk te staan. Het is de zoveelste tegenslag voor het kabinet, dat al langer worstelt met verdeeldheid over internationale kwesties.

Later meer.

