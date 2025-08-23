Schoof niet naar Oekraïne door kabinetscrisis, woensdag debat over vertrek NSC

Tot diep in de nacht ging het in Den Haag over Gaza. Het debat liep enorm uit omdat eerder op de avond alle NSC-ministers en -staatssecretarissen uit het demissionaire kabinet stapten. Woensdag houdt de Tweede Kamer een spoeddebat over het plotselinge vertrek.

Vrijdagavond besloot minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp als eerste zijn functie neer te leggen, omdat hij geen steun kreeg voor extra maatregelen tegen Israël. Kort daarop stapten ook de overige NSC-bewindspersonen op.

Demissionair premier Dick Schoof heeft zijn geplande bezoek aan Oekraïne dit weekend moeten afzeggen vanwege de ontstane situatie. Hij zou naar het land gaan voor een ontmoeting met president Zelensky.

Politieke verwijten vliegen heen en weer

NSC vindt dat VVD en BBB te weinig ruimte gaven aan Veldkamp. De BBB reageerde fel en beschuldigde NSC van "weglopen". Volgens de partij laat NSC Nederland "stuurloos achter". Ook de VVD liet weten "zeer verbaasd" te zijn over het plotselinge vertrek.

In het Kamerdebat over Gaza bleek er vrijdagavond geen meerderheid voor een boycot van producten uit Israëlische nederzettingen of voor erkenning van de Palestijnse staat door Nederland. Wel waren de meeste partijen het erover eens dat terreurorganisatie Hamas moet worden vernietigd.

Hoe het nu verder moet met de koers van het demissionaire kabinet, is nog onzeker. Woensdag om 10.15 uur moet de Tweede Kamer zich daarover buigen.