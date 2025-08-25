Verdachte van dood Lisa (17) blijft zeker 2 weken langer vastzitten

De man (22) die wordt verdacht van de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude blijft langer in de cel. De rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam heeft besloten dat hij nog zeker 2 weken langer blijft vastzitten. De man werd vorige week gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van Lisa. Eerder werd al duidelijk dat het ging om een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Volgens het AD is de leeftijd van de man echter niet zeker, omdat hij op verschillende momenten en plekken wisselende verklaringen heeft afgelegd over zijn geboortedatum. Hij zou volgens de krant waarschijnlijk afkomstig zijn uit Nigeria. Volgens RTL Nieuws komt de man echter uit Eritrea.

Dit is wat we nu weten over de dood van Lisa:

De man wordt ook verdacht van een ernstig seksueel misdrijf aan de Weesperzijde in Amsterdam vorige week. Hij wordt eveneens verdacht van een poging tot seksueel geweld op 10 augustus. Hij is aangehouden in een asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Voor het incident aan de Weesperzijde wordt de man verdacht van verkrachting. Voor de poging tot seksueel geweld is nog geen tenlastelegging geformuleerd, meldt het OM.

Het 17-jarige meisje werd in de nacht van dinsdag op woensdag met geweld om het leven gebracht aan de Holterbergweg, een weg die van en naar Amsterdam-Zuidoost loopt, via Duivendrecht. Lisa fietste rond 03.30 uur vanaf het centrum van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar lichaam werd rond 04.15 uur gevonden aan de weg, nadat zij zelf de hulpdiensten had gebeld.

Acties en marsen

Haar dood heeft ontzettend veel losgemaakt in Nederland, met meerdere acties, protesten en marsen tot gevolg.

