Eerste schermen 'Wij eisen de nacht op' te zien

Op digitale schermen op stations in heel Nederland is sinds zondagmiddag de boodschap ‘Wij eisen de nacht op, laat vrouwen veilig thuiskomen’ te zien. Het woord ‘nacht’ wordt daarbij afgewisseld met ‘dag’.

De actie is opgezet door Danique de Jong, die vrijdag begon met het project na een week vol nieuws over zedendelicten en femicide. Volgens haar is de boodschap inmiddels op alle stations in Nederland zichtbaar. De campagne vraagt aandacht voor de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte.

Crowdfunding

Via een online crowdfunding is al meer dan 250.000 euro ingezameld. Met dat geld wordt de boodschap op reclameborden door heel Nederland geprojecteerd, waaronder op stations en langs snelwegen. De actie krijgt veel steun op sociale media en in het publieke debat.

ANP