Hamas prijst vertrek Veldkamp: 'Moedig en ethisch'

Hamas prijst vertrek Veldkamp: 'Moedig en ethisch'

Gaza-conflict

24 aug 2025, 18:58

De Palestijnse beweging Hamas heeft het vertrek van minister Caspar Veldkamp (NSC) geprezen. In een verklaring noemt Hamas het besluit “moedig en ethisch”, en stelt dat het getuigt van humanitaire waarden en respect voor het internationaal recht. Veldkamp wilde als minister van Buitenlandse Zaken stappen zetten tegen Israël, maar kreeg daarvoor onvoldoende ruimte binnen het demissionaire kabinet.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, reageerde fel op sociale media.

"Hamas prijst de vertrekkende Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp, de initiatiefnemer van sancties tegen Israël in de Europese Unie. Net zoals het Macron en zijn partners prees voor het erkennen van een 'Palestijnse staat' - een stap die Hamas bestempelde als 'de vruchten van 7 oktober'", schrijft Saar op X. "Europa moet kiezen: Israël of Hamas. Elke actie tegen Israël dient rechtstreeks de jihadistische as in het Midden-Oosten."

Afgelopen vrijdag kondigde Veldkamp aan te vertrekken:

Buitenlandminister Veldkamp stapt op na moeizaam Gaza-debat
1:26

Buitenlandminister Veldkamp stapt op na moeizaam Gaza-debat

NSC verliet eerder deze week het demissionaire kabinet. Veldkamp gaf aan dat hij onvoldoende ruimte kreeg om zelfstandig beleid te voeren, onder meer op het gebied van sancties tegen Israël. In de Tweede Kamer was er groeiende kritiek op zijn optreden.

ANP/Hart van Nederland

