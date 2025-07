Peiling: CDA na 15 jaar groter dan VVD

Na 15 jaar is het CDA groter dan de VVD. Dat blijkt uit de nieuwste zetelpeiling Maurice de Hond. Het CDA wordt daarin gepeild op 21 zetels. De VVD moet genoegen nemen met twintig zetels. De PVV blijft met 29 zetels de grootste partij.

Als er vandaag de dag Tweede Kamerverkiezingen zouden worden gehouden, zou de partij van Henri Bontenbal goed zijn voor 21 zetels, zegt de peiling. Dat zijn zestien zetels meer dan de vijf die het CDA momenteel in het parlement heeft.

De partij van Dilan Yeşilgöz moet daarentegen rode cijfers onder ogen zien. Van de 24 zetels die de VVD nu in de Kamer heeft, zouden er twintig overblijven, blijkt uit de peiling. Volgens De Hond is het in de afgelopen 15 jaar niet eerder voorgekomen dat de VVD onder de grootte van het CDA zakt.

PVV blijft grootste

De PVV van Geert Wilders wordt gepeild op 29 zetels. De partij blijft daarmee de grootste fractie in de Kamer. Frans Timmermans’ GroenLinks-PvdA zit Wilders op de hielen met slechts één zetel verschil. JA21 lijkt op weg naar een klinkende overwinning. De huidige één zetel voor Joost Eerdmans zal vergezeld worden door negen anderen. De partij is volgens De Hond goed voor tien zetels.

De Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op woensdag 29 oktober 2025.