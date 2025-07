CDA stemt tegen strengere asielwetten kabinet: 'Voor ons onmogelijk om voor te stemmen'

Het CDA stemt donderdag tegen allebei de asielwetten van het demissionaire kabinet. Dat laat partijleider Henri Bontenbal woensdag weten. Het gaat om zowel de Asielnoodmaatregelenwet als het tweestatusstelsel.

Vooral in de Eerste Kamer is de steun van het CDA belangrijk. De partij is met name tegen het strafbaar stellen van illegaliteit, dat door de Kamer aan de wet is verbonden.

"Als CDA hebben we er alles aan gedaan om beide asielwetten over de streep te trekken, maar helaas moeten we onze steun voor de Asielnoodmaatregelenwet intrekken", is te lezen in een verklaring. "Dit betekent namelijk een straf op medemenselijkheid. Ons amendement om de IND meer tijd te geven om het tweestatusstelsel in te voeren, werd niet overgenomen. Dat maakt het voor ons onmogelijk om voor deze wet te stemmen."

Over het tweestatusstelsel zegt Bontenbal: "Het is een onuitvoerbare wet." Om dat te verhelpen wilde het CDA de invoering uitstellen, maar het wijzigingsvoorstel om dat te regelen is door de Kamer verworpen. Bontenbal is nu tegen, maar "er volgt nog een uitvoeringstoets in september. Als die laat zien dat de wet moeilijk uit te voeren is, verwachten we dat het kabinet de wet gaat aanpassen."

'Krakkemikkig'

Het CDA heeft al langer kritiek op de wetten en noemt de manier waarop de wetsbehandeling is verlopen "enorm krakkemikkig". In principe staan de christendemocraten positief tegenover het beoogde strengere asielbeleid. "We hadden echt deze wetten over de streep willen trekken."

PVV-leider Geert Wilders laat van zich horen op X: "CDA maakt Nederland kapot", schrijft hij.

ANP