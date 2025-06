PVV gaat niet akkoord met 'slap aftreksel' van asielwetten, wordt duidelijk tijdens debat

Een "slap aftreksel" van de asielwetten die een tweestatusstelsel en andere strenge asielmaatregelen regelen? Daar gaat de PVV niet mee akkoord, zei PVV-Kamerlid Marina Vondeling tijdens het debat over deze wetten in de Tweede Kamer.

Onder andere het CDA heeft een aantal wijzigingsvoorstellen gedaan, bijvoorbeeld om de wetten beter te laten aansluiten op het Europese migratiepact. Zonder steun van de christendemocraten wordt het moeilijk om een meerderheid te krijgen in de Eerste Kamer.

Partijen stemmen altijd eerst over amendementen - kleine wijzigingen - voordat ze stemmen over een wet. Dat gebeurt vaak, maar niet altijd, op dezelfde dag. Kamerleden uit de oppositie en coalitie hebben een hele stapel amendementen voorgesteld, die de wetten flink zouden kunnen veranderen. De PVV bepaalt pas na de stemming over de amendementen of zij voor of tegen de strenge asielwetten stemt, zei Vondeling.

Slecht voor uitvoering?

Het plan van het demissionaire kabinet om de strengere asielwetten meteen toe te passen zodra ze in werking treden, valt slecht bij de oppositie. Onder meer D66 en CDA waarschuwen dat dit onder meer tot juridische problemen leidt en ook slecht is voor de uitvoering, zeiden ze donderdag in een debat.

De asielketen staat al ernstig onder druk en de wijzigingen zijn bovendien juridisch kwetsbaar, stelden ze. D66'er Anne-Marijke Podt waarschuwde dat als er geen overgangsperiode komt, dit ertoe zal leiden dat mensen in de asielprocedure opeens te maken krijgen met andere regels. Zo wordt het moeilijk om een kind over te laten komen of een ongehuwde partner.

CDA-leider Henri Bontenbal wees op de vele rode vlaggen die organisaties omhoog houden, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Volgens hem is het beter om de invoering van de nieuwe maatregelen samen te laten gaan met de invoering van een Europees migratiepact, omdat de asielketen anders twee keer moet reorganiseren.