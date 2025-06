Ruime Kamermeerderheid wil ondanks val kabinet verder met asielbeleid

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil door met het asielbeleid, ook al is het kabinet gevallen. Een motie van die strekking van JA21-voorman Joost Eerdmans kreeg ruime steun. Alle oorspronkelijke coalitiepartijen stemden voor, net als D66, SGP, ChristenUnie, CDA en FVD.

De Kamer gaat volgende week per commissie bespreken welke onderwerpen controversieel worden verklaard. Dat wil zeggen dat ze blijven liggen tot er na de verkiezingen van 29 oktober een nieuw kabinet is gevormd. Over de groslijst die daar uitrolt, wordt later nog apart gestemd.

Twee wetsvoorstellen die wachten op behandeling zijn ingediend door voormalig PVV-asielminister Marjolein Faber, die vorige week opstapte nadat haar partij zich had teruggetrokken uit de coalitie. Een ruime Kamermeerderheid wil die dus gewoon behandelen. Dat wil overigens niet zeggen dat al die partijen ook voor de wetsvoorstellen gaan stemmen.

In Dordrecht is maandag geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. De demonstratie is het begin van een zogenoemd estafetteprotest: iedere week willen de actievoerders in een andere gemeente hun onvrede uiten over de bouw van een azc.

Wetsvoorstellen Faber

De drie overgebleven regeringspartijen zijn het nog niet eens over de vraag wie deze wetsvoorstellen door het parlement mag proberen te loodsen. Conform de reguliere vervangingsregeling neemt VVD-justitieminister David van Weel de asielportefeuille voorlopig waar. Wat de liberalen betreft, blijft dat zo. Maar ook BBB en NSC staken er hun vinger voor op, al zei NSC-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven dinsdag dat het voor haar niet meer zo nodig hoeft.

BBB heeft een voorstel op tafel gelegd om de portefeuille, waar de Kamer dus ruimte lijkt te geven om nog zaken voor elkaar te krijgen, dan maar onderling te verdelen. De partijen praten daar woensdag over verder, aldus BBB-leider Caroline van der Plas.

