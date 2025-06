Duitsers gooien migranten uit busje voor deur bloemist Venlo (en dat mag)

Toen de Venlose bloemist Mascha van De Groene Oase begin mei haar camerabeelden terugkeek, kon ze haar ogen niet geloven. Tot haar stomme verbazing bleek de Duitse politie een migrant te dumpen over de grens, precies voor de deur van haar bloemenzaak. En dat is dus maar 100 meter over de grens... waar ze vervolgens doodleuk weer overheen lopen.

Onmenselijk, zegt Mascha, ook omdat haar zaak in the middle of nowhere ligt. En bovendien is het niet de eerste keer, want ze kent meerdere gevallen. Maar nu is er dus beeld. "Het zal wel normaal zijn, dacht ik eerst nog", stelt Mascha. "Maar ik zit met een paar anderen in een groepsapp over de komst van een azc hier in Venlo. Daarin zeiden er een paar: 'nee dat is niet normaal'."

Mag dit zomaar?

Het is dus gek genoeg wél normaal en het mag ook gewoon. Dat weet ook hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden Marlou Schrover. Ze is in het bijzonder deskundig op het gebied van asiel en migratie. "Weren mag als de papieren niet op orde zijn", legt Schrover uit. En we doen het als Nederland zelf ook, bijvoorbeeld op Schiphol of bij de grens met België. "Dan zeggen we tegen die migrant: de Belgen hadden je al tegen moeten houden. Ga daar maar weer terug naartoe."

Schrover ziet het als 'pure symboolpolitiek'. "Want als die persoon geen asiel aanvraagt, uitgezet wordt in Nederland, dan kan hij tien minuten later de grens een paar meter verderop door de bosjes oversteken en dan weer de bus pakken in Duitsland." En andersom dus ook, kortom: landen pingpongen met dezelfde mensen.

Is dit onmenselijk?

Eigenlijk is het dus niet nieuw, maar wel zijn de beelden van bloemist Mascha bijzonder. Want: "Waarom moet dit midden in de nacht?" De onderneemster blijft bij het punt dat het in haar ogen ook een heel rare gang van zaken is, die wel wat netter mag worden aangepakt. "Wát ik ook vind van de asielzoekers. Zet zo'n jongen gewoon op het vliegtuig. Dit is onmenselijk."