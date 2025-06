Estafetteprotest tegen azc's gestart in Dordrecht: ‘Volk wil dit gewoon niet'

In Dordrecht is maandag geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum aan de Burgemeester Van der Dussenstraat. Het nieuwe azc moet onderdak bieden aan 580 asielzoekers, en dat is volgens omwonenden veel te veel. De demonstratie is het begin van een zogenoemd estafetteprotest: iedere week willen de actievoerders in een andere gemeente hun onvrede uiten over de bouw van een azc.

Initiatiefnemer Richard van der Elst woont in de buurt van de geplande opvanglocatie. Hij vindt dat politici niet naar inwoners luisteren. “Het COA kan zeggen dat opvangplekken nodig zijn, maar het volk wil dit gewoon niet,” aldus Van der Elst.

'Buiten proportie'

Ook gemeenteraadslid Margret Stolk van de Verenigde Senioren Partij deelt de zorgen, al is ze niet tegen opvang op zich. “Wij zijn niet tegen de opvang van asielzoekers, maar wel tegen de hoeveelheid. 580 asielzoekers is buiten proportie voor een gemeente als Dordrecht. Dat betekent de grootste opvang van de provincie Zuid-Holland.” Haar partij kreeg eerder steun voor een motie waarmee omwonenden duizend euro zouden moeten krijgen om betere sloten op ramen en deuren te installeren.

Niet iedereen is te spreken over de actie. Roos Ykema van belangenorganisatie MiGreat noemt de demonstratie ongegrond en "aangewakkerd door haatzaaierij".