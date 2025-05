Opluchting in Budel over vertrek azc: 'Vlag gaat uit'

Het asielzoekerscentrum in Budel houdt op te bestaan. Het kabinet besluit vrijdag over de toekomst van het terrein en zal akkoord gaan met het plan om de Nassau-Dietz-kazerne vanaf 2028 weer over te dragen aan Defensie. Die wil het gebied gebruiken voor uitbreiding van militaire activiteiten, bevestigt een ingewijde na berichtgeving van RTL Nieuws.

De gemeente Cranendonck dringt sinds het najaar van vorig jaar bij asielminister Marjolein Faber aan op snel ingrijpen, vanwege de aanhoudende overlast die zou worden veroorzaakt door bewoners van het azc. In de video hierboven vertelt burgemeester Roland van Kessel dat er dringend maatregelen nodig zijn.

Defensie huurt de kazerne op dit moment niet zelf, maar via het Rijksvastgoedbedrijf aan het COA. Toch dringt de krijgsmacht al langer aan op terugkeer. “Om te oefenen op de Weerterheide heeft Defensie faciliteiten in de buurt nodig, zoals tankvoorzieningen, een afspuitplaats en infrastructuur”, schrijft het ministerie op haar website.

De plannen maken deel uit van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie, waarin ook gekeken wordt naar ruimte voor F-35-gevechtsvliegtuigen die mogelijk op Lelystad Airport gestationeerd worden en een munitieopslag die in Staphorst zou kunnen komen.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Opluchting

De beslissing zorgt voor opluchting in Budel, waar bewoners al jaren klagen over overlast door de aanwezigheid van het asielzoekerscentrum. Toch zijn er ook inwoners die zeggen geen last te hebben, of die vinden dat het goed is om asielzoekers op te vangen: "Iets om trots op te zijn", vindt een inwoner als Hart van Nederland hem ernaar vraagt.

Maar Harm van Leuken, coördinator van buurtpreventie, zegt enorm blij te zijn. "We hangen de vlag uit. Maar goed, eerst zien dan geloven.” Hoewel het de laatste maanden rustig was, ging het volgens hem onlangs toch weer mis: “Bij één persoon werd er ingebroken. Ze werden betrapt door een bewoner en zijn daarna gevlucht. Ook is er weer geprobeerd om auto’s open te breken.”

De afgelopen jaren klaagden veel bewoners in Budel over overlast van sommige bewoners van het azc in Cranendonck. Er waren vecht- en steekpartijen, diefstallen uit winkels, huizen en auto’s. Ook veroorzaakten sommige asielzoekers overlast op straat, vielen mensen lastig of liepen dronken rond.

Ook in het nabijgelegen Maarheeze was er overlast, vooral rond het treinstation. De NS zette daarom een speciaal team in om daar iedereen te controleren. In de video hieronder zie je hoe dat eraan toeging.

2:15 Overlast door asielzoekers dwingt NS tot uitzonderlijke maatregel in Maarheeze

Goed voor economie

Van Leuken wijst erop dat maar een derde van het terrein echt werd gebruikt voor opvang. “Het is altijd een lege basis geweest. Inwoners zijn het ermee eens dat het weer legergebied wordt. Dat is ook goed voor de lokale economie, en wij krijgen minder overlast van de azc-bewoners.”

Ondertussen kijkt het ministerie van Asiel en Migratie naar alternatieven voor de opvang van asielzoekers. In Budel was ruimte voor maximaal 1500 mensen.