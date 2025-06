Kabinet wil asiel voor Syriërs moeilijker maken

Syriërs in een lopende asielprocedure of vluchtelingen uit Syrië die zich nieuw in Nederland melden, krijgen te maken met een strengere beoordeling. De veiligheidssituatie is sinds de val van het regime-Assad zo verbeterd, dat niet meer zonder meer wordt aangenomen dat zij bij terugkeer gevaar zouden lopen, schrijft waarnemend asielminister David van Weel (VVD) aan de Tweede Kamer.

Syriërs zullen voortaan moeten aantonen dat zij individueel gevaar lopen, bijvoorbeeld door hun seksuele geaardheid of doordat zij tot een religieuze minderheid behoren. Het is volgens de demissionaire bewindsman nog te vroeg om over te gaan tot herbeoordeling van Syriërs die al een verblijfsvergunning hebben. De verbetering is daarvoor nog "niet voldoende bestendig".

Stap verder

Een recent ambtsbericht over Syrië van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat een "redelijke verbetering" van de veiligheidssituatie zien. Het regime van de verdreven president Bashar al-Assad was voor de meeste Syriërs "de primaire bron van onveiligheid". Met zijn vertrek in december vorig jaar is die volgens Van Weel "komen te vervallen".

De minister wil "zodra dat kan" ook een stap verder gaan en overgaan tot herbeoordeling van al afgegeven verblijfsvergunningen. Dat moet dan wel uitvoerbaar en juridisch houdbaar zijn, schrijft hij. De minister benadrukt ook dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in ieder geval individueel beoordeelt of iemand een gegronde vrees heeft voor vervolging of ernstige schade.

Het strenger beoordelen en zelfs terugsturen van Syriërs was een vurige wens van Van Weels voorganger Marjolein Faber van de PVV. Maar de situatie in het land was daarvoor lange tijd te onzeker. Faber trad vorige week af nadat haar partij zich had teruggetrokken uit de coalitie.

Asielportefeuille

Van Weel neemt in het demissionaire kabinet de asielportefeuille waar. Als het aan de VVD ligt, blijft hij dat doen totdat na de verkiezingen van 29 oktober een nieuw kabinet is gevormd. Maar ook de andere overgebleven regeringspartijen hebben hun oog laten vallen op deze post, waar zij hopen in verkiezingstijd nog wat succesjes te kunnen behalen. De Kamer lijkt daar ook ruimte voor te willen bieden, werd dinsdag duidelijk.

De partijen probeerden vorige week tevergeefs tot overeenstemming te komen over de verdeling van de vacatures die PVV'ers hebben achtergelaten in het demissionaire kabinet. Zij praten woensdagmiddag verder over een voorstel van BBB om de asielportefeuille dan maar onderling te verdelen.

