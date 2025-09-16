Johan Vlemmix onder de voet gelopen bij balkonscène: 'Lag in de paardenpoep'

Prinsjesdag verliep voor Oranjefan Johan Vlemmix iets minder feestelijk dan gepland. Toen de hekken werden weggehaald voor de balkonscène van de koninklijke familie, werd hij onder de voet gelopen door het publiek.

Vlemmix had zich extra verheugd op dit moment, omdat het hem tijdens de rondrit eerder op de dag niet was gelukt om een glimp van de koninklijke familie op te vangen. Hij was zo druk bezig met filmen dat hij ze eigenlijk helemaal niet heeft gezien.

Hij wilde dat goedmaken door bij het balkon zijn telefoon weg te laten en gewoon te genieten van het moment. Maar daar zag hij uiteindelijk niks anders dan stenen en paardenpoep.

'Volledig op m'n plaat'

Op het moment suprême werd hij door een wilde meute Oranjefans vertrappeld. "Ik ging volledig op m’n plaat," vertelt hij aan Hart van Nederland. Hij belandde hard op zijn knie en arm. "Ik zit nu bij de EHBO met een ijspack op m’n knie." Alsof dat nog niet genoeg was, kwam hij ook nog eens in de paardenpoep terecht. Voor de zekerheid laat Vlemmix zich nog even nakijken bij de huisarts, maar hij houdt de moed erin.