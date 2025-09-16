Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Johan Vlemmix onder de voet gelopen bij balkonscène: 'Lag in de paardenpoep'

Koninklijk Huis

Vandaag, 16:20

Link gekopieerd

Prinsjesdag verliep voor Oranjefan Johan Vlemmix iets minder feestelijk dan gepland. Toen de hekken werden weggehaald voor de balkonscène van de koninklijke familie, werd hij onder de voet gelopen door het publiek.

Vlemmix had zich extra verheugd op dit moment, omdat het hem tijdens de rondrit eerder op de dag niet was gelukt om een glimp van de koninklijke familie op te vangen. Hij was zo druk bezig met filmen dat hij ze eigenlijk helemaal niet heeft gezien.

Hij wilde dat goedmaken door bij het balkon zijn telefoon weg te laten en gewoon te genieten van het moment. Maar daar zag hij uiteindelijk niks anders dan stenen en paardenpoep.

'Volledig op m'n plaat'

Op het moment suprême werd hij door een wilde meute Oranjefans vertrappeld. "Ik ging volledig op m’n plaat," vertelt hij aan Hart van Nederland. Hij belandde hard op zijn knie en arm. "Ik zit nu bij de EHBO met een ijspack op m’n knie." Alsof dat nog niet genoeg was, kwam hij ook nog eens in de paardenpoep terecht. Voor de zekerheid laat Vlemmix zich nog even nakijken bij de huisarts, maar hij houdt de moed erin.

Lees ook

Koning roept in troonrede op tot verbinding in verdeelde samenleving
Koning roept in troonrede op tot verbinding in verdeelde samenleving
Onstuimige Prinsjesdag: code geel en buien in het noorden
Onstuimige Prinsjesdag: code geel en buien in het noorden
Eerste Oranjefans melden zich in alle vroegte bij Paleis Noordeinde
Eerste Oranjefans melden zich in alle vroegte bij Paleis Noordeinde
Houd je hoedje vast! Windstoten tot 70 km/u op onstuimige Prinsjesdag
Houd je hoedje vast! Windstoten tot 70 km/u op onstuimige Prinsjesdag

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.