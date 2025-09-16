Eerste Oranjefans melden zich in alle vroegte bij Paleis Noordeinde

De eerste fans van de koninklijke familie hebben zich dinsdagochtend al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde in Den Haag. Rond 06.30 uur stonden er vijf mensen achter de hekken. Traditiegetrouw was de bekende Oranjeliefhebber Oscar Meijer uit Amersfoort er ook.

Hij was er naar eigen zeggen als eerste, om 05.26 uur. "Belachelijk vroeg, dat weet ik ook wel, maar ik kon niet wachten", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Ik wil de rust hebben dat ik het hek vastheb, en dat niemand mij daar weer weg krijgt." Waar hij het meest naar uitkijkt? "Een blik van een van de leden van het Koninklijk Huis of een kushandje van prinses Laurentien."

De anderen kwamen onder meer uit Friesland en Limburg, allemaal gekleed in oranje. "Ik sta voor het eerst hier voor het paleis", vertelt een man. "Normaal gesproken zit ik op de tribune, maar ik wil het toch een keer meemaken. Ik ben heel benieuwd en ik laat het op me afkomen."

Rond 13.00 uur vertrekt de koninklijke familie met de Glazen Koets vanaf het paleis naar de Koninklijke Schouwburg aan het Korte Voorhout. Daar leest koning Willem-Alexander de troonrede voor. Prinses Ariane zal daar dit jaar voor het eerst bij zijn. Daarna rijden de Oranjes via dezelfde route terug naar Paleis Noordeinde, waar om 14.00 uur de balkonscène plaatsvindt.

Voorbereidingen in volle gang

Agenten controleren de hekken op het Lange Voorhout en wegen langs de route worden schoongemaakt. Ook wordt er een enkele vuilnisbak weggehaald en worden verkeerd geparkeerde auto’s weggesleept. In de tramrails zijn op sommige punten dikke touwen gelegd, zodat de koetsen er makkelijker overheen kunnen. Voor het paleis arriveren de eerste cameraploegen.

Hart van Nederland/ANP