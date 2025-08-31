Koning Willem-Alexander baalt: 'Jammer dat Formule 1 weer verdwijnt'

Koning Willem-Alexander was zondag aanwezig op het circuit van Zandvoort voor de Dutch Grand Prix. Tijdens de traditionele gridwalk liet hij zich tegenover persbureau ANP lovend uit over het evenement. Volgens de koning is de race "absoluut een van de mooiste evenementen die we hebben".

De koning gaf tegelijk aan teleurgesteld te zijn dat de Formule 1 op termijn opnieuw van de kalender verdwijnt. "Ik begrijp de financiële overwegingen, maar het is jammer dat de Formule 1 weer verdwijnt," zei hij. "We kunnen gelukkig nog twee keer genieten. En wie weet keert het evenement nog wel weer eens terug."

Hart van Nederland/ANP