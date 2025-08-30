Verstappen start zondag op plek 3 in Dutch Grand Prix: 'Energie van publiek ongelooflijk'

Max Verstappen (27) vertrekt zondag vanaf de derde plek bij de Grand Prix van Zandvoort. Daarmee deed hij het in de kwalificatie zaterdag beter dan hij zelf had verwacht. Na de vrije trainingen op vrijdag liet de Red Bull-coureur nog weten niet te rekenen op een strijd om de voorste posities. Uiteindelijk klokte hij 1.08,925, slechts 0,263 seconde achter polesitter Oscar Piastri.

Tijdens de trainingen kwam Verstappen niet verder dan een zesde en twee keer een vijfde plaats. Daarbij klaagde hij opnieuw over de hardnekkige problemen met de balans en grip van zijn wagen, die hem al het hele seizoen dwarszitten. In de kwalificatie reed hij in alle drie de sessies naar de derde tijd, waarbij hij telkens zijn rondetijd wist te verbeteren.

Op station Zandvoort was het vrijdag al flink druk met fans van de Dutch Grand Prix, die dit weekend voor de vijfde keer op rij wordt verreden:

2:29 Oranje vlaggen en feestmuziek kleuren weg richting circuit Zandvoort

Verstappen tevreden

Na afloop sprak Verstappen de tevreden woorden: “Ik ben blij met dit resultaat. De energie van het publiek is ongelooflijk. Rijden in Zandvoort blijft speciaal. We gaan ons morgen vooral richten op onze eigen race.”

Toch erkende de Nederlander dat zijn wagen nog altijd tekortschiet. “De grip en balans blijven een probleem en ook de harde wind speelde vandaag een rol. Dit seizoen hebben we simpelweg niet de topsnelheid. We moeten ons best doen om de concurrentie achter ons te houden, dat is zondag opnieuw het doel.”

Verstappen won de Dutch Grand Prix al drie keer op rij (2021, 2022 en 2023). Vorig jaar ging de zege naar Lando Norris.

ANP