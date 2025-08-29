Max Verstappen vijfde in chaotische training vol incidenten in Zandvoort

Lando Norris heeft in zijn McLaren de snelste ronde gereden in een incidentrijke tweede vrije training bij de Dutch Grand Prix. De Brit, die vorig jaar de race op het circuit van Zandvoort won, was ook in de eerste training de snelste. Max Verstappen noteerde in zijn Red Bull de vijfde tijd. Hij gaf ruim een halve seconde toe op Norris.

Een zware crash van Lance Stroll leidde tot de eerste rode vlag en daarmee een onderbreking. De Canadees ramde zijn Aston Martin bij het inrijden van de Hugenholtzbocht in de boarding. Stroll bleef ongedeerd, maar zijn auto lag in de kreukels en veel brokstukken lagen op het circuit van Zandvoort.

Kort na de hervatting werd de training opnieuw stilgelegd na een misser van Alexander Albon. De Thai vloog uit de Tarzanbocht en boorde de neus van zijn Williams in de omheining. Verder maakte Lewis Hamilton een spin, waarbij hij in zijn Ferrari na een rondje om zijn as wel op de baan hield. In de pitstraat was er bijna een aanrijding tussen Oscar Piastri en George Russell.

Weinig tijd

Door de onderbrekingen bleef er relatief weinig tijd over voor de coureurs om hun auto's goed te testen. Weertechnisch gesproken hadden ze wel geluk, want de verwachte regen bleef uit.

Fernando Alonso was al snel in de eerste sessie en de Spaanse veteraan (44 jaar) herhaalde dat in de tweede sessie. De coureur van Aston Martin zette de tweede tijd op de klokken en was slechts 87 duizendsten langzamer dan Norris. Alonso was nipt sneller dan Piastri in zijn McLaren.

Vijfde Dutch Grand Prix

Het is de vijfde Dutch Grand Prix sinds de terugkeer van de Formule 1 op Zandvoort. De race in Nederland is de vijftiende van het seizoen. Piastri leidt het kampioenschap met 284 punten, negen punten meer dan zijn teamgenoot Norris. Verstappen staat derde met 97 punten minder dan Piastri.

ANP