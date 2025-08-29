Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Max Verstappen vijfde in chaotische training vol incidenten in Zandvoort

Max Verstappen vijfde in chaotische training vol incidenten in Zandvoort

Formule 1

Vandaag, 17:52

Link gekopieerd

Lando Norris heeft in zijn McLaren de snelste ronde gereden in een incidentrijke tweede vrije training bij de Dutch Grand Prix. De Brit, die vorig jaar de race op het circuit van Zandvoort won, was ook in de eerste training de snelste. Max Verstappen noteerde in zijn Red Bull de vijfde tijd. Hij gaf ruim een halve seconde toe op Norris.

Een zware crash van Lance Stroll leidde tot de eerste rode vlag en daarmee een onderbreking. De Canadees ramde zijn Aston Martin bij het inrijden van de Hugenholtzbocht in de boarding. Stroll bleef ongedeerd, maar zijn auto lag in de kreukels en veel brokstukken lagen op het circuit van Zandvoort.

Kort na de hervatting werd de training opnieuw stilgelegd na een misser van Alexander Albon. De Thai vloog uit de Tarzanbocht en boorde de neus van zijn Williams in de omheining. Verder maakte Lewis Hamilton een spin, waarbij hij in zijn Ferrari na een rondje om zijn as wel op de baan hield. In de pitstraat was er bijna een aanrijding tussen Oscar Piastri en George Russell.

Weinig tijd

Door de onderbrekingen bleef er relatief weinig tijd over voor de coureurs om hun auto's goed te testen. Weertechnisch gesproken hadden ze wel geluk, want de verwachte regen bleef uit.

Fernando Alonso was al snel in de eerste sessie en de Spaanse veteraan (44 jaar) herhaalde dat in de tweede sessie. De coureur van Aston Martin zette de tweede tijd op de klokken en was slechts 87 duizendsten langzamer dan Norris. Alonso was nipt sneller dan Piastri in zijn McLaren.

Vijfde Dutch Grand Prix

Het is de vijfde Dutch Grand Prix sinds de terugkeer van de Formule 1 op Zandvoort. De race in Nederland is de vijftiende van het seizoen. Piastri leidt het kampioenschap met 284 punten, negen punten meer dan zijn teamgenoot Norris. Verstappen staat derde met 97 punten minder dan Piastri.

ANP

Lees ook

Zo wordt het weer dit Formule 1-weekend in Zandvoort
Zo wordt het weer dit Formule 1-weekend in Zandvoort
Drukte op station Zandvoort bij start Dutch Grand Prix-weekend
Drukte op station Zandvoort bij start Dutch Grand Prix-weekend
Klaar voor de start? Zandvoort maakt zich op voor Dutch Grand Prix
Klaar voor de start? Zandvoort maakt zich op voor Dutch Grand Prix

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.