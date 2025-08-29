Terug

Zo wordt het weer dit Formule 1-weekend in Zandvoort

Formule 1

Vandaag, 12:50

Tijdens het Formule 1-weekend in Zandvoort lijkt het weer mee te vallen, zegt weerman Robert de Vries. Hoewel er eerder werd gesproken over veel regen en wind, blijft het niet volledig droog. Een poncho kan dus af en toe goed van pas komen.

Vrijdagmiddag, tijdens de vrije trainingen, trekken er buien vanuit het zuiden over het circuit. De zon laat zich dan maar weinig zien. De temperatuur ligt rond de 21 graden. Er staat een stevige zuidelijke wind, soms windkracht 5. Dat kan merkbaar zijn voor de Formule 1-auto's, al zorgen de duinen voor enige beschutting.

Op zaterdag, tijdens de kwalificatie, is het weerbeeld vriendelijker. De zon schijnt regelmatig en het blijft grotendeels droog. De temperatuur schommelt rond de 20 graden. De wind komt nu uit het zuidwesten, direct vanaf zee, en kan zo nu en dan invloed hebben op de auto's. Buien blijven ten oosten van Zandvoort.

Racedag

In de nacht van zaterdag op zondag trekt een regenzone over het land. Zondagochtend is er nog kans op enkele buien, maar in de middag klaart het op. Op de meeste plekken blijft het dan droog en komt de zon geregeld tevoorschijn. De zuidwestenwind blijft aanwezig en is af en toe krachtig. Het wordt zo'n 21 graden.

