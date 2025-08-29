Drukte op station Zandvoort bij start Dutch Grand Prix-weekend

Op station Zandvoort was het vrijdag rond 08.15 uur al flink druk met fans van de Dutch Grand Prix, die dit weekend voor de vijfde keer op rij wordt verreden. Vandaag staan de vrije trainingen op het programma. De hekken van het circuit gingen om 08.00 uur open.

In de treinen vanuit Amsterdam zaten rond 08.00 uur al honderden Formule 1-fans, zag een ANP-verslaggever. Veel bezoekers waren gekleed in de kleuren van Ferrari of Red Bull Racing, het team van Max Verstappen. Anderen hadden zich in het oranje gestoken. Een NS-medewerker heette de reizigers via een megafoon welkom in Zandvoort: “Een fijne dag op het mooiste circuit van de wereld.”

50.000 bezoekers

Om de grote toestroom in goede banen te leiden, zijn op stations zoals Amsterdam Sloterdijk toegangspoortjes geplaatst zodat reizigers gedoseerd het perron op kunnen. Ook zijn enkele toegangswegen rond Zandvoort afgesloten voor auto’s. Tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort rijden elke vijf minuten treinen.

De NS verwacht dit weekend dagelijks zo’n 50.000 bezoekers van en naar het circuit te vervoeren.

Sfeer in Zandvoort

In het dorp hangt de sfeer er al goed in: boven de weg richting het circuit wapperen finish- en oranjevlaggetjes en uit verschillende tuinen klinkt muziek. Bewoners spelen in op de toestroom van bezoekers door vanuit hun tuin koffie en koeken te verkopen. Sommigen hebben bovendien een ton neergezet waar voorbijgangers hun statiegeldflesjes en -blikjes kunnen achterlaten.

ANP