Formule 1-superfan Ans teleurgesteld over verdwijnen race: 'Wel mooie tijd gehad'

In 2026 is het klaar met de Formule 1 in Zandvoort. De organisatie heeft er vrede mee en zegt blij te zijn met stoppen op het hoogtepunt. Voor veel fans daarentegen is het een grote teleurstelling. Een van die fans is de Zandvoortse Ans Veldwisch. Jarenlang kon zij vanuit haar achtertuin genieten van de supersnelle bolides, verbrand rubber en racegeluiden, maar daar komt over een paar jaar dus een einde aan. "Dit was wel even een klap op de nuchtere maag," zegt Ans.

Hoewel Ans er wel rekening mee hield dat de Formule 1 weer zou vertrekken uit Zandvoort, komt de klap toch hard aan. "Ik vind het een strop voor Zandvoort, maar we hebben wel een paar mooie jaren gehad," vertelt Ans verder. Het hoogtepunt voor de racefan zijn toch wel de titels die Max Verstappen de laatste jaren heeft veroverd. Iedere keer als hij won op Zandvoort stond ze uit volle borst het Wilhelmus mee te zingen in haar woonkamer.

Ans denkt dat het voor Max wel goedkomt. "Je weet niet wat hij gaat doen. Hij heeft tot 2028 een contract met Red Bull Racing, maar misschien zegt hij over twee jaar ook wel: 'het is mooi geweest zo, ik ga nu leven.' Dat zou ook mooi zijn. Dan heeft hij toch zijn hoogtepunt gehad in Zandvoort."

De fans van Max Verstappen zien hem als een levende legende. De Woerdense Willem heeft zijn hele huis ingericht vanuit de passie voor zijn idool:

1:50 Formule 1-superfans: het Verstappen-huis van Willem

Moedig besluit

Ans is niet de enige fan die het jammer vindt dat het Formule 1-circus na 2026 niet meer in Zandvoort neerstrijkt. Ook Svenja Tillemans van de fanclub Formule 1 Vrouwen vindt het zonde. "Jammer dat er geen oplossing is gevonden. Rouleren met andere circuits had een goede optie kunnen zijn," zegt Tillemans.

Toch heeft Tillemans wel begrip voor het besluit van de organisatie. "We horen al twee jaar dat Zandvoort het moeilijk heeft." Daarom is het verstandiger om nu te stoppen, "voordat het fout gaat." Eigenlijk is het besluit heel moedig, vindt Tillemans, "want ze weten ook dat ze heel veel Nederlandse fans teleurstellen."

1:48 Inwoners Zandvoort verhuren woning tijdens GP voor torenhoge prijzen

Op sociale media sluiten F1-fans zich bij Tillemans aan. "Zo zonde", schrijft iemand die de F1 in Zandvoort "een uithangbord voor de Nederlandse sport" noemt. "Jammer, maar ik snap het wel", voegt een ander toe. "Beter stoppen op een hoogtepunt dan met miljoenenverlies."

Anderen zijn kritischer. "Dit krijg je als je je ziel en zaligheid verkoopt aan die olieboeren", vindt iemand. "Triest", noemt een andere fan het stoppen van de F1 in Zandvoort. "Het grote geld wint."