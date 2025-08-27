Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Klaar voor de start? Zandvoort maakt zich op voor Dutch Grand Prix

Formule 1

Gisteren, 20:28

Link gekopieerd

Nog twee dagen totdat het racespektakel weer gaat losbarsten. Voor de vijfde keer wordt de Formule 1 dwars door de duinen van Zandvoort gereden. Hoewel het team van Verstappen niet optimaal scoort dit seizoen, zijn ze in Zandvoort bijna klaar om weer maximaal te feesten, is te zien in bovenstaande video.

Dit jaar wordt het centrum van Zandvoort grondig onder handen genomen. Waar voorheen iedere kroeg zijn eigen feestje bouwde, doen ze dat nu gezamenlijk. Stichting Zandvoort Beyond Beach for Racing is al weken in de weer om allerlei activiteiten buitenom het circuit te organiseren. Van Zeepkistenrace tot aan selfieposten.

Maximaal

Ondanks dat Verstappen dit seizoen alles behalve vlekkeloos door het seizoen rijdt, zijn ze in Zandvoort goed gemutst. "Dit is het drukste weekend van het jaar. Alle voorbereidingen zijn in volle gang. De kroeg wordt versierd, fusten bier zijn onderweg en iedereen is topfit. Wij gaan weer maximaal dit weekend" , vertelt discotheekeigenaar Lotfi Rikkers.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.