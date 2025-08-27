Klaar voor de start? Zandvoort maakt zich op voor Dutch Grand Prix

Nog twee dagen totdat het racespektakel weer gaat losbarsten. Voor de vijfde keer wordt de Formule 1 dwars door de duinen van Zandvoort gereden. Hoewel het team van Verstappen niet optimaal scoort dit seizoen, zijn ze in Zandvoort bijna klaar om weer maximaal te feesten, is te zien in bovenstaande video.

Dit jaar wordt het centrum van Zandvoort grondig onder handen genomen. Waar voorheen iedere kroeg zijn eigen feestje bouwde, doen ze dat nu gezamenlijk. Stichting Zandvoort Beyond Beach for Racing is al weken in de weer om allerlei activiteiten buitenom het circuit te organiseren. Van Zeepkistenrace tot aan selfieposten.

Maximaal

Ondanks dat Verstappen dit seizoen alles behalve vlekkeloos door het seizoen rijdt, zijn ze in Zandvoort goed gemutst. "Dit is het drukste weekend van het jaar. Alle voorbereidingen zijn in volle gang. De kroeg wordt versierd, fusten bier zijn onderweg en iedereen is topfit. Wij gaan weer maximaal dit weekend" , vertelt discotheekeigenaar Lotfi Rikkers.