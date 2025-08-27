Weersomslag in aantocht: geniet van de voorlopig laatste zomerdag

We kunnen woensdag nog genieten van de laatste zomerse dag van de maand. Op meerdere plaatsen stijgt het kwik boven de 25 graden en de zon laat zich veel zien. Maar na deze zonnige dag krijgen we te maken met een weersomslag en verandert het weerbeeld van zomers naar ronduit wisselvallig.

Maar voordat de buien en frisse lucht ons land binnentrekken hebben we woensdag nog een warme dag voor de boeg. Qua temperatuur is het een zomerse dag. In het noorden wordt het zo’n 22 graden, terwijl het zuiden kan rekenen op 27 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is zwak tot matig, waardoor het aangenaam aanvoelt om buiten te zijn.

Mogelijk onweer en flinke plensbuien

Donderdag laat het weer een andere kant zien. De temperatuur gaat stap voor stap omlaag en ook de kans op regen neemt toe. In de loop van de dag krijgen we te maken met buien vanuit het zuidwesten. Met name in het zuiden, midden, oosten en noordoosten kunnen ze in de loop van de middag stevig uitpakken. Warmer dan 25 graden wordt het, op de meeste plaatsen, niet.

Onweer en even flinke plensregens zijn zeker niet uitgesloten. Ook kan de wind rondom en tijdens buien behoorlijk vlagerig zijn, met windvlagen tot 60 km/uur. Het KNMI komt mogelijk nog met code geel, maar er zit nog wel wat onzekerheid bij de weermodellen hoe zwaar de buien precies zullen uitpakken.

Vrijdag slaat het weerbeeld helemaal om, al hebben we in de ochtend nog overwegend droge en zonnige momenten. De kustgebieden moeten wel rekening houden met een stevige zuidwestenwind. De temperatuur stijgt naar 21 tot 23 graden en dat betekent dat het tijdens droge perioden prima weer is om zonder jas buiten te lopen.

Formule 1 in Zandvoort: poncho én zonnebril mee

In het weekend trekt de zuidwestenwind verder aan en komen er geregeld buien voorbij. De temperatuur komt dan nog maar rond de 20 graden uit. Toch blijft er af en toe ruimte voor de zon, al is die minder dominant dan nu.

Voor de Formule 1-fans in Zandvoort betekent dat een grillig weertje. Bezoekers doen er goed aan een regenjas of poncho mee te nemen, maar ook een zonnebril kan van pas komen.