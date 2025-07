Max Verstappen spint op natte Silverstone en mist wéér het podium, Norris wint race

Het natte asfalt van Silverstone heeft Max Verstappen zondag de das omgedaan. Ondanks een start vanaf poleposition eindigde de Nederlander slechts als vijfde in een chaotische jubileumeditie van de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De regen zorgde voor glibberige taferelen en meerdere crashes, waardoor de race bol stond van de incidenten.

Verstappen leek nog goed weg te komen, maar moest de leiding al snel afstaan aan Oscar Piastri. Halverwege de race verloor hij na een herstart de controle over zijn bolide en maakte een spin, waardoor hij terugviel naar plek elf. In de slotrondes wist hij nog wat plaatsen goed te maken, maar een podium zat er niet meer in.

Norris wint thuis

De winst ging naar publiekslieveling Lando Norris. De Britse McLaren-coureur profiteerde van een tijdstraf voor teamgenoot Piastri, die het grootste deel van de race aan kop lag. De chaos op de baan speelde de Brit in de kaart, tot groot enthousiasme van het thuispubliek.

Opmerkelijk was ook de prestatie van Nico Hülkenberg. De Duitse coureur van Kick Sauber reed verrassend naar de derde plek en pakte daarmee zijn eerste podium sinds zijn debuut, na meer dan 240 races zonder beker.

De regen maakte het een ware uitputtingsslag voor de coureurs. Verschillende wagens raakten van de baan, en zelfs de topteams maakten strategische fouten met de bandenkeuze, wat de strijd nog spannender maakte.

Hart van Nederland / ANP