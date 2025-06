Verstappen valt al in eerste ronde GP Oostenrijk uit na aanrijding

Max Verstappen is bij de Grote Prijs van Oostenrijk uitgevallen in de eerste ronde. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 werd in de derde bocht aangetikt door de Italiaan Kimi Antonelli in de Mercedes.

Verstappen was vanaf de zevende positie gestart. Hij ging bij de start voorbij aan Liam Lawson, die als zesde op de startopstelling stond. Daarna zat hij vlak achter Russell en reed in de derde bocht aan de buitenkant. Antonelli kwam vanaf de binnenkant, schoot met geblokkeerde wielen door en tikte Verstappen van de baan. Antonelli kon zelf ook niet meer verder.

Norris wint

Lando Norris behaalde in Oostenrijk uiteindelijk zijn derde zege van het seizoen in de Formule 1. De Britse McLaren-coureur bleef zijn teamgenoot Oscar Piastri uit Australië voor. De Monegask Charles Leclerc in de Ferrari werd derde voor zijn Britse teamgenoot Lewis Hamilton.

Norris loopt met de zege in op Piastri. De Brit heeft 201 punten. Piastri leidt met 216 punten. Verstappen blijft derde met 155 punten.

Verstappen won vijf keer op de Red Bull Ring. De laatste keer was in 2023. Vorig jaar ging de zege naar George Russell.

ANP