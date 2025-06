Emmense vrienden vieren wel heel bijzonder feestje tijdens Grand Prix in Oostenrijk

Max Verstappen kan zich weer klaarmaken voor een prachtige thuisrace volgend weekend. En nee, we hebben het niet over de Dutch Grand Prix die op de kalender staat, maar de GP van Oostenrijk op de Red Bull Ring.

Net zoals ieder jaar gaan er weer zo'n 50.000 Nederlanders naar Spielberg om de wereldkampioen aan te moedigen en zo'n 20 daarvan komen uit Emmen. Waar ze voorheen namelijk gewoon alleen een kleine partytent meenamen naar de camping zetten ze tegenwoordig een heus festival neer op de Oostenrijkse camping. Niets is te gek.

Grote roerganger is Jeffrey Hake. "Maandag in alle vroegte vertrekken we. Eerst gingen we gewoon met tentjes en een partytent, maar de sanitaire voorziening was niet helemaal top op de camping. We moesten 1,5 uur wachten voor de douches", legt Jeffrey uit.

Zo begon het idee en zijn ze in eerste instantie op zoek gegaan naar een douchewagen. "Zo is deze trailer op ons pad gekomen en die hebben we helemaal omgebouwd. Het is nu een soort luxe woning met een nieuwe vloer, een keuken met koelkast, een aparte wc, een grote badkamer met regendouche en een slaapkamer voor acht personen. Buiten hebben we een plateau met een bar, ledverlichting, tv scherm en vlammenwerpers. We moeten inmiddels zoveel meenemen dat we een tweede trailer nodig hebben."

Hoe ze dat betalen? "Nou ,we werken er hard voor. Veel van ons zijn ondernemer, we kennen allemaal wel iemand om aan bepaalde spullen te komen en dan maken we het."