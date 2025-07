Verrassing in Silverstone: Verstappen pakt poleposition na spannende kwalificatie

Max Verstappen heeft weer eens zijn klasse bewezen in de kwalificatie. De viervoudig wereldkampioen veroverde toch wel verrassend poleposition voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De Formule 1-coureur van Red Bull was op het circuit van Silverstone 0,103 seconde sneller dan kampioenschapsleider Oscar Piastri van McLaren, die de tweede tijd reed. Lando Norris van McLaren klokte de derde tijd in de kwalificatie.

Tijdens de trainingen op vrijdag had Verstappen nog te maken met problemen, waardoor hij er niet op rekende zich als snelste te kwalificeren. Zijn prestatie is des te opvallender gezien de sterke vorm van McLaren dit seizoen. Norris eindigde op slechts 0,015 seconde achterstand, terwijl Piastri de derde tijd neerzette.

Lewis Hamilton, die dit jaar voor Ferrari rijdt, moest genoegen nemen met de vijfde startpositie. In de tweede kwalificatiesessie (Q2) was hij nog de snelste, maar in Q3 kon hij die lijn niet doortrekken.

Punten pakken

Verstappen wil in Silverstone graag de nare smaak wegspoelen van zijn vroege uitvalbeurt vorige week in de GP van Oostenrijk. Hij raakte door de nulscore op de thuisbaan van zijn team Red Bull verder achterop bij Piastri, die het kampioenschap leidt met 216 punten. Verstappen staat derde met 155 punten.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Het is de 44e pole voor Verstappen in zijn Formule 1-carrière en die was eigenlijk niet verwacht, want in de trainingen liet Verstappen nogal wat tijd liggen op zijn naaste concurrenten. De Limburger reed in de kwalificatie aanvankelijk moeizaam. "De auto doet zo moeilijk", mopperde hij over de boordradio. Toch was hij op het winderige circuit van Silverstone de enige die in de beslissende sessie van de kwalificatie een foutloos rondje uit zijn auto perste. Piastri en Norris waren ook snel en Lewis Hamilton deed in zijn Ferrari eveneens een verwoede poging de snelste ronde te rijden, maar zij maakten wel foutjes.

'Bijzonder scherp zijn'

"Het was lastig met die wind, die draaide alle kanten op en daar zijn de auto's zeer gevoelig voor. Dit is een echt circuit en als je voluit gaat, moet je bijzonder scherp zijn", zei de Limburger in het flashinterview. "Dit is wel een opsteker. De auto is behoorlijk snel op het rechte stuk, maar het is afwachten hoe het in de race zal gaan. Ik ga mijn best doen en heb er zin in."

Hart van Nederland / ANP