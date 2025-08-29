Max Verstappen gaat volgend jaar mogelijk ook elders racen

Max Verstappen (27) sluit niet uit dat hij komend seizoen naast de Formule 1 ook aan andere races gaat deelnemen. "Het ligt eraan hoe snel we zijn volgend seizoen. Als we meedoen, dan zal mijn focus volledig op de Formule 1 liggen, maar als dat niet zo is dan kun je er misschien andere dingen naast gaan doen", zei Verstappen tijdens een interview samen met zijn vader Jos Verstappen (53) van Viaplay.

Verstappen sluit een deelname aan de Dakar Rally wel op voorhand uit. "Ik ga zo'n auto niet uit het zand halen. Ik haat zand", zei hij. "Maar het rijden van 24-uursraces heeft me altijd geboeid. Het is bijzonder en heel anders dan de Formule 1. Je deelt een auto met een ander. Mijn doel was altijd succesvol te zijn in de Formule 1. Daar wilde ik succesvol zijn. Dat is gelukt. In de toekomst wil je weer andere dingen."

De eerste fans waren vrijdag al vroeg op pad in Zandvoort voor de eerste dag van de Dutch Grand Prix:

2:29 Oranje vlaggen en feestmuziek kleuren weg richting circuit Zandvoort

Max Verstappen heeft de afgelopen jaren voortdurend interesse getoond in andere races. Daarbij kijkt hij met name naar langeafstandsraces. Tot dusver heeft de coureur geen tijd gehad om naast de Formule 1 ook aan andere races op circuits deel te nemen. Sinds hij met zijn Red Bull niet meer bij iedere race om de overwinning strijdt, heeft hij zijn interesses ook verlegd buiten de Formule 1.

Kwalificatie

Verstappen doet zondag mee aan de GP van Zandvoort. Op zaterdag staat de derde vrije training op het programma en vindt de kwalificatie plaats. De race begint zondag om 15.00 uur. In 2026 wordt de laatste Formule 1-race in de kustplaats verreden.