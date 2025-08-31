Racefans overspoelen Zandvoort: 'Max Express' bomvol supporters

De Dutch Grand Prix in Zandvoort trekt zondag al vroeg duizenden Formule 1-fans naar de badplaats. Op station Haarlem is het een drukte van jewelste: iedere vijf minuten vertrekt er een speciale trein, door NS omgedoopt tot de 'Max Express'.

Al rond 09.00 uur waren er volgens NS zo'n 7500 racefans aangekomen op station Zandvoort. De sfeer is feestelijk, met overal supporters in shirts en met petjes op van Max Verstappen en zijn team Red Bull, maar ook oranje McLaren-fans zijn volop aanwezig.

Op de schermen met reisinformatie prijkt een raceauto-icoontje, en in Zandvoort hangen spandoeken met de tekst 'Prettige race, prettige reis'. Medewerkers van NS waarschuwen bezoekers bovendien om op hun spullen te letten, omdat zakkenrollers het circuitgebied zouden opzoeken.

Niet alleen het station staat in het teken van de race, ook de inwoners van Zandvoort doen volop mee. Huizen langs de route naar het circuit zijn versierd met finishvlaggetjes en vanaf balkons wapperen Nederlandse én Australische vlaggen. Bewoners verkopen koffie, thee en fris aan de massa racefans, terwijl kinderen proberen hun zelfgemaakte Formule 1-souvenirs aan de man te brengen.

Hart van Nederland/ANP