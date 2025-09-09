Koning over veelbesproken Griekenland-trip: 'Niet verboden, maar dat wordt altijd vergeten'

Tijdens een bezoek aan Flevoland blikte koning Willem-Alexander dinsdag terug op de veelbesproken herfstvakantie van zijn gezin in Griekenland tijdens de coronapandemie. Hij erkende dat het "fout was om te gaan", ook al was reizen naar het land toen niet verboden.

Volgens de koning valt een belangrijk deel van de discussie vaak weg. "We hadden niet naar Griekenland moeten gaan, maar het was niet verboden. Maar dat deel valt altijd weg in de discussie", zei Willem-Alexander.

De ophef over de vakantie van de koning, de koningin en de prinsessen werd breed uitgemeten in de media. In de onderstaande video gaat het over de misstappen van de koninklijke familie:

7:03 Nederlanders verbijsterd over retourtje van de koning

De opmerking kwam na een vraag van een cliënt van zorgorganisatie Kwintes, die een theaterstuk had opgevoerd. De koning antwoordde: "Griekenland was toegestaan om naartoe te gaan. Het was niet op die manier fout, het was fout, omdat het land op slot ging."

Rel over vakantie naar Griekenland

In oktober 2020 besloot het koningspaar om, ondanks dringende oproepen van de regering om thuis te blijven, af te reizen naar hun villa in Griekenland. Het zorgde direct voor grote verontwaardiging, waarna ze de vakantie na enkele uren alweer afbraken. Kort daarna boden Willem-Alexander en Máxima publiekelijk hun excuses aan.

"Het was fout om te gaan, omdat het een fout beeld gaf", benadrukte de koning nogmaals. "Het is helaas zo gebeurd."

ANP