Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Houd je hoedje vast! Windstoten tot 70 km/u op onstuimige Prinsjesdag

Houd je hoedje vast! Windstoten tot 70 km/u op onstuimige Prinsjesdag

Extreem weer

Vandaag, 18:14

Link gekopieerd

Het weer blijft onstuimig op Prinsjesdag. Dinsdagochtend waait het nog steeds hard in Den Haag met windkracht 6, meldt Weeronline. In de loop van de ochtend neemt de windkracht iets af, maar er kunnen nog steeds windstoten tot 70 kilometer per uur voorkomen. Politici moeten hun hoedjes dus goed vasthouden.

Daarnaast trekken dinsdag stevige buien over het land. Tijdens de regenbuien kan de wind iets in kracht toenemen. Tussen de buien door is het af en toe zonnig, maar in Den Haag blijft het grotendeels bewolkt. De temperatuur is 17 graden.

Op Prinsjesdag dragen politici vaak opvallende hoedjes en dit jaar heeft er eentje wel een hele bijzondere betekenis. Demissionair staatssecretaris Nicki Pouw (BBB) draagt namelijk een hoedje dat is ontworpen door mensen met een beperking. Bekijk hieronder de beelden:

Mensen met beperking maken hoedje voor staatssecretaris op Prinsjesdag
2:16

Mensen met beperking maken hoedje voor staatssecretaris op Prinsjesdag

Veiligheidsregio's hebben het druk

Maandag zijn veel meldingen binnengekomen bij de veiligheidsregio's over de harde wind. In Rotterdam viel een boom op de bovenleiding van een tram. In de Waalhaven vielen scheepscontainers op geparkeerde auto's. In het Paterswoldsemeer heeft de brandweer een boot uit het water gehaald, die in problemen kwam door de harde wind.

ANP

Lees ook

Overlast in heel Nederland door harde wind: bomen om en flitspaal bezwijkt
Overlast in heel Nederland door harde wind: bomen om en flitspaal bezwijkt
Stormachtig weer en code geel, maar dit weekend ineens 27 graden
Stormachtig weer en code geel, maar dit weekend ineens 27 graden
Ouders overleden Sara aanwezig bij Troonrede: 'Ze zou gillen van enthousiasme'
Ouders overleden Sara aanwezig bij Troonrede: 'Ze zou gillen van enthousiasme'
Mensen met beperking maken hoedje voor staatssecretaris op Prinsjesdag
Mensen met beperking maken hoedje voor staatssecretaris op Prinsjesdag

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.