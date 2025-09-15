Houd je hoedje vast! Windstoten tot 70 km/u op onstuimige Prinsjesdag

Het weer blijft onstuimig op Prinsjesdag. Dinsdagochtend waait het nog steeds hard in Den Haag met windkracht 6, meldt Weeronline. In de loop van de ochtend neemt de windkracht iets af, maar er kunnen nog steeds windstoten tot 70 kilometer per uur voorkomen. Politici moeten hun hoedjes dus goed vasthouden.

Daarnaast trekken dinsdag stevige buien over het land. Tijdens de regenbuien kan de wind iets in kracht toenemen. Tussen de buien door is het af en toe zonnig, maar in Den Haag blijft het grotendeels bewolkt. De temperatuur is 17 graden.

Op Prinsjesdag dragen politici vaak opvallende hoedjes en dit jaar heeft er eentje wel een hele bijzondere betekenis. Demissionair staatssecretaris Nicki Pouw (BBB) draagt namelijk een hoedje dat is ontworpen door mensen met een beperking. Bekijk hieronder de beelden:

2:16 Mensen met beperking maken hoedje voor staatssecretaris op Prinsjesdag

Veiligheidsregio's hebben het druk

Maandag zijn veel meldingen binnengekomen bij de veiligheidsregio's over de harde wind. In Rotterdam viel een boom op de bovenleiding van een tram. In de Waalhaven vielen scheepscontainers op geparkeerde auto's. In het Paterswoldsemeer heeft de brandweer een boot uit het water gehaald, die in problemen kwam door de harde wind.

ANP