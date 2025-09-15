Terug

Stormachtig weer en code geel, maar dit weekend ineens 27 graden

Stormachtig weer en code geel, maar dit weekend ineens 27 graden

Weerbericht

Vandaag, 06:40

Het wordt een week van uitersten. Maandag begint stormachtig, met zware buien en code geel voor windstoten tot wel 100 kilometer per uur. Op Prinsjesdag blijft het nat en winderig, maar richting het weekend lijkt de zomer ineens terug van weggeweest. In het zuiden kan het dan bijna 27 graden worden.

Maandag krijgen we een mix van zon, wolken en vooral stevige buien. In korte tijd kan er veel regen vallen, soms met onweer. De wind maakt het extra heftig: aan zee wordt het stormachtig, met windkracht 7 tot 8. Zware windstoten tot 80 à 90 kilometer per uur zijn mogelijk, en bij buien zelfs tot 100 km/u. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor het hele kustgebied.

Ook maandagavond blijft het flink waaien. Boven land blijft de wind krachtig, aan zee zelfs stormachtig. De waarschuwing voor zware windstoten blijft van kracht, terwijl er opnieuw flinke buien overtrekken. De temperatuur daalt naar zo’n 12 tot 14 graden.

Prinsjesdag en de dagen erna

Dinsdag, op Prinsjesdag, blijft het wisselvallig. Vooral het noorden krijgt flinke buien, maar ook in Den Haag is een buitje niet uitgesloten. In het zuidwesten laat de zon zich wat vaker zien. De wind neemt iets af, maar blijft krachtig genoeg om het lastig te maken voor de traditionele hoedjes. Het wordt 17 tot 19 graden.

Woensdag en donderdag verlopen grijs en nat, met middagtemperaturen rond de 17 à 18 graden. Vanaf vrijdag knapt het weer op en stijgt het kwik. Vrijdag wordt een zonnige dag met zo’n 23 graden, en zaterdag kan het in het zuiden zelfs oplopen tot 27 graden.

