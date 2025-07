Mensen met beperking maken hoedje voor staatssecretaris op Prinsjesdag

Op Prinsjesdag 2025 dragen politici weer hun opvallende hoedjes, maar één daarvan krijgt dit jaar een wel heel bijzondere betekenis. Demissionair staatssecretaris Nicki Pouw (BBB) draagt namelijk een hoedje dat is ontwerpen door mensen met een beperking. Daarmee vraagt ze aandacht voor hun zichtbaarheid én voor de gehandicaptenzorg, waar eerder nog plannen voor forse bezuinigingen op tafel lagen.

Bij zorgorganisatie Ipse de Bruggen in Zoetermeer denkt de demissionaire staatssecretaris dinsdag samen met cliënten na over het ontwerp. Ze kiezen kleuren, stoffen en modellen die niet alleen opvallen, maar ook een boodschap uitdragen. "Normaal gesproken doen we dit met Kamerleden, maar dit jaar doet staatssecretaris Nicki Pouw ook mee. Dat is wel echt bijzonder", zegt Nerina Vilchez van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Hoedje als krachtig statement

De VGN is de landelijke belangenorganisatie voor aanbieders van gehandicaptenzorg. Samen met verschillende zorginstellingen zette zij deze actie op touw. "Wij als VGN hebben deze actie op poten gezet omdat we ons hard maken voor de positie van mensen met een beperking in onze samenleving. Wij vinden dat zij, net als ieder ander, op hun manier mee moeten kunnen doen. En dat hun talenten meer gezien en benut mogen worden", aldus Vilchez.

De timing van dit initiatief is opvallend. Kort geleden lagen er nog plannen om 88 miljoen euro te bezuinigen op de gehandicaptenzorg. Die zijn nu door de val van het kabinet controversieel verklaard, en dus voorlopig van tafel. Maar wat een volgend kabinet gaat besluiten, blijft ongewis. Juist daarom wil Pouw met haar opvallende hoedje de zichtbaarheid van deze groep mensen onderstrepen.