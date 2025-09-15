Overlast in heel Nederland door harde wind: bomen om en flitspaal bezwijkt

Extreem weer
Vandaag, 17:40
Verschillende veiligheidsregio's hebben het door de harde wind drukker dan normaal. Onder meer in Noord- en Oost-Nederland, Groningen, Brabant-Noord en Rotterdam-Rijnmond komen veel meldingen binnen. Het gaat voornamelijk om omgewaaide bomen.
In Rotterdam viel maandagochtend een boom op een bovenleiding, waardoor het tramverkeer tijdelijk verstoord was. In de Waalhaven belandden scheepscontainers op vier geparkeerde auto's. Niemand raakte gewond.
In de onderstaande video zie je de beelden van de omgewaaide containers in Rotterdam:
In het Brabantse Veghel viel een boom op geparkeerde auto's en ook in Groningen raakte een auto beschadigd door een omvallende boom. Op het Paterswoldsemeer raakte een boot in de problemen door de harde wind. De brandweer heeft de opvarende en de boot van het water gehaald.
Langs de N50 bij Zwolle en Kampen is een flitspaal omgewaaid en beschadigd geraakt, meldt RTV Oost.
ANP
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.