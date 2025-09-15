Terug

Overlast in heel Nederland door harde wind: bomen om en flitspaal bezwijkt

Extreem weer

Vandaag, 17:40

Verschillende veiligheidsregio's hebben het door de harde wind drukker dan normaal. Onder meer in Noord- en Oost-Nederland, Groningen, Brabant-Noord en Rotterdam-Rijnmond komen veel meldingen binnen. Het gaat voornamelijk om omgewaaide bomen.

In Rotterdam viel maandagochtend een boom op een bovenleiding, waardoor het tramverkeer tijdelijk verstoord was. In de Waalhaven belandden scheepscontainers op vier geparkeerde auto's. Niemand raakte gewond.

In de onderstaande video zie je de beelden van de omgewaaide containers in Rotterdam:

Domino-effect bij Rotterdamse haven: containers vernielen voertuigen
0:30

Domino-effect bij Rotterdamse haven: containers vernielen voertuigen

Omgewaaide bomen en flitspaal

In het Brabantse Veghel viel een boom op geparkeerde auto's en ook in Groningen raakte een auto beschadigd door een omvallende boom. Op het Paterswoldsemeer raakte een boot in de problemen door de harde wind. De brandweer heeft de opvarende en de boot van het water gehaald.

Langs de N50 bij Zwolle en Kampen is een flitspaal omgewaaid en beschadigd geraakt, meldt RTV Oost.

ANP

