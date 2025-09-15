Terug

Chaos in Rotterdamse haven: containers vallen op auto's door harde wind

Extreem weer

Vandaag, 16:02

Het stormachtige weer zorgde maandag voor problemen aan de Eemhavenweg in Rotterdam. Meerdere containers waaiden om en vielen op zo'n vier voertuigen. Een kraan gaat de omgewaaide containers weghalen. Volgens de politie zat er niemand in de geraakte voertuigen. De weg is voorlopig nog afgesloten.

Een politiewoordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat de melding omstreeks 14.30 uur binnenkwam. De politie controleerde ter plaatse of er mensen in de voertuigen zaten. Dit was niet het geval. "Een kraan gaat de omgevallen containers weghalen. De containers die nog wel rechtop staan, zijn gezekerd en zullen niet omvallen. Die kunnen daar blijven staan", vertelt de woordvoerder.

