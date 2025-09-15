Rode panda's ontsnappen uit verblijf in DierenPark Amersfoort

Twee rode panda's zijn maandagochtend ontsnapt uit hun verblijf in DierenPark Amersfoort. Door de storm was er een gat ontstaan in het net van het verblijf. Dat bevestigt een woordvoerder van het dierenpark aan Hart van Nederland.

Hoewel de panda's samen op avontuur gingen, ging één panda weer snel terug naar binnen. De andere panda had niet zoveel zin in om meteen terug te keren en bleef hangen rond het verblijf. Dat schrijft RTV Utrecht. Dierenverzorgers probeerden de panda in eerste instantie zelf weer terug te laten lopen. Toen dat niet lukte, is het dier verdoofd en daarna teruggebracht.

Dit jaar kreeg DierenPark Amersfoort er een nieuwe rode panda bij, bekijk hier zijn eerste stapjes in zijn nieuwe huis:

0:27 DierenPark Amersfoort verwelkomt nieuwe rode panda

Alle rode panda’s zijn inmiddels weer veilig in het binnenverblijf. Het kan nog een paar dagen duren voordat de panda's weer te zien zijn in het buitenpark, laat een woordvoerder weten aan Hart van Nederland. In de dierentuin wordt hard gewerkt om het gat in het net te dichten.

Het dierenpark weet niet hoe lang de panda's buiten het verblijf zijn geweest.