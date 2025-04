DierenPark Amersfoort verwelkomt nieuwe rode panda

DierenPark Amersfoort heeft een nieuwe rode panda. Kawai is tien maanden oud en verbleef voorheen in een Franse dierentuin. De ontmoeting met zijn soortgenoot Shanti verliep goed. "Het gaat heel goed met Kawai. Hij eet goed en beide rode panda’s zijn nieuwsgierig naar elkaar", vertelt dierverzorger Saskia Visser.

Shanti deelde eerst haar plekje met de pauwen, maar ondertussen werd er gezocht naar een soortgenoot voor haar. DierenPark Amersfoort is aangesloten bij de EAZA, waardoor ze met andere aangesloten dierentuinen dieren kunnen uitwisselen om zo een gezonde populatie te kunnen beschermen. "Hopelijk draagt dit koppel in de toekomst bij aan de instandhouding van de soort", zegt Saskia.

Dieet en leefgebied rode panda

Tot nu toe gaat het ieder geval goed met Kawai. Hij is gezond en eet goed. Rode panda's eten vooral bamboe, maar ook houden ze van bladeren, bessen, eieren en noten.

Deze diersoort is in het wild vooral te vinden op de hellingen van het Himalaya-gebergte in Azië. De dieren verblijven hoog in de bomen, maar desondanks dat worden ze bedreigd vanwege boskapping. Ook worden ze gevangen en gehouden door de lokale bevolking en hebben mensen het gemunt op hun vacht.